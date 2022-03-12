Yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji ve yetkililerin, İstanbul'u 3 gündür etkisi altına alan kar yağışının bugün "en yoğun olacağı" yönündeki uyarılarıyla birlikte yağışın getireceği aksaklıklara karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Kent genelinde kar yağışı gece boyunca da aralıklarla devam etti. Olumsuzluk yaşanmaması için yetkililerin araç sürücülerine yönelik "trafiğe çıkmama" uyarısına genel olarak uyulduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 13 olarak ölçüldü.

İstanbul'da genellikle yoğunluğun olduğu D-100 Kartal ve Kadıköy yönü, E-5, TEM, Samandıra bağlantı yolu, Başıbüyük Yolu, TEM Çamlıca ve Ankara yönünde trafiğin açık olduğu görüldü.

Ana arterlerde genel olarak sorun yaşanmazken, ara sokaklardaki buzlanmalara karşı İBB ekiplerince tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kar yağışına rağmen işlerine gitmek zorunda olanlar ise toplu taşıma araçlarını tercih etti. Üst geçitleri kullanan bazı vatandaşlar, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı.

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde yokuş aşağı inen bazı araçların, buzlanma nedeniyle kaydığı görüldü. Çekmeköy'de aralıklı kar yağışı devam ederken, ana arterlerde trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Şile Otoyolu'nda da etkili olan kar yağışına karşı İBB ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul Havalimanı

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, İstanbul'daki uçak seferleri yüzde 30 azaltıldı.

İstanbul Havalimanı’nda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Konuyla ilgili İGA’dan yapılan açıklamada, "İstanbul'u etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı’nda, güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması adına önlemler en üst seviyeye yükseltildi. Bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle yolcu güvenliğini öncelikli tutan yaklaşımımız doğrultusunda İGA İstanbul Havalimanı’nda, seferler yüzde 30 oranında azaltıldı. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda, operasyonlar iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İGA İstanbul Havalimanı’na gelmeden önce ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor." ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12 Mart'ta yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

İmamoğlu: En yoğun kar beklenilen gün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada, meteoroloji verilerine göre en yoğun kar yağışının bugün beklendiğini bildirmişti.

İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Cumartesi gerçekten bu 4-5 günlük kar yağışı içerisinde en yoğun kar beklenilen gün olduğunun altını çizelim. Bazı yerlerde bir anda o gün, 15-20 santimetrelik kar kalınlığına ulaşılabileceği konusunda arkadaşlarım bilgi verdi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli. Acil olarak çıkmak zorunda olan araçların da mutlaka kar lastiklerini kullanmalarını ve gerekli tedbirleri alması da şarttır diye altını çizerim."