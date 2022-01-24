Yoğun kar yağışı hayatı felç etti

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Yoğun kar yağışının başladığı ilçelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde trafiğin durduğu, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih ettiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Topkapı-Büyükçekmece, TEM Otoyolu Bayrampaşa-Büyükçekmece arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafik durma noktasına gelirken, Avrupa Yakası sahil yolunda da yoğunluk artıyor.

Silivri'de kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçe merkezine yakın mahallelerinin çoğu beyaza büründü. Silivri'de birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesaiyi sonlandırırken, işçiler de toplu taşıma ve servislerle evlerinde dönmeye çalışıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre ise 1300 evsiz kişi çeşitli bina ve otellere yerleştirildi. Sokak hayvanları için de 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

AVM'ler erken kapanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacağını açıkladı.

Girişler kapandı

İstanbul Valisi Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul'da kamu görevlilerinin mesaileri saat 15.30'da sona erdi.

Yerlikaya son olarak, “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur.” açıklaması yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur. Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Uçuşlar ertelendi

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının hava ulaşımını olumsuz etkilediği yerlerden biri olan İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar yapılamıyor.

Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.

THY'den uçuş kararı

Şiddetli yağış devam ederken bir açıklama da Türk Hava Yolları’ndan geldi. Bu doğrultuda THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonları yarın sabah saat 04.00’e kadar durduruldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık” açıklamasında bulundu.

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda karayolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 72 bin 81 personel ile 33 bin 450 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır."