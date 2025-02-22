Yoğun kar yağışı İstanbul sürücülerine zor anlar yaşattı

Gece boyu İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaz örtüyle kaplayınca, sürücüler ana arterlere çıkmakta büyük zorluk yaşadı.

Anadolu Yakası'nda durum...

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Şile gibi ilçelerde araçlar ara sokaklarda kaldı. Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde de karla kaplı yollarda bazı sürücülerin ilerleyemediği görüldü. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de sürücüler, yağış nedeniyle trafikte yavaş seyretti.

Avrupa Yakası'nda da buz tutan yollar nedeniyle kaza riski yükselen araçlar, hızlarını düşürerek yolculuk etti. Sürücüler, Esenyurt'ta karla kaplı ve buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Ana arterler açık

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde ise trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.