Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilin tamamında, 5 ilin de bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Saat 21.00 itibarıyla, kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray ve Düzce genelinde 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Eğitime ara verilen ilçeler

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Adana'nın ilçelerinden Pozantı'da kar yağışı, Tufanbeyli'de ise kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okulları yarın kapalı olacak. Samsun'un Asarcık ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bazı il ve ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Karabük il merkezi ve Eflani dışındaki diğer ilçeler, Sinop ve Çankırı il genelinde, Sakarya'nın Akyazı ve Samsun'un Havza ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Eğitime ara verilen iller şu şekilde:

Düzce

Düzce'de, şiddetini artıran kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreşe giden ve kronik rahatsızlıkları olan personel 1 gün idari izinli sayılacak.

Aksaray

Aksaray’da, gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli, hamile ve çocuğu kreşe giden kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Giresun

Giresun’da, özellikle Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verildi. Merkezdeki okullarda eğitim devam edecek. Taşımalı eğitimdeki öğrenciler idari izinli sayılacak.

Malatya

Malatya'da, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bu karar, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak alındı.

Kırşehir

Kırşehir’de, tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okullar tatil edildi. Kamu çalışanı engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kastamonu

Kastamonu'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacak.

Erzincan

Erzincan’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okullar tatil edildi. Kamu çalışanı engelli ve hamileler de izinli sayılacak.

Tokat

Tokat’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Sivas

Sivas’ta, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Bu karar, olumsuz hava şartlarının güvenliği tehdit etmesini önlemek amacıyla alındı. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel ile kronik hastalığı olan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta, özellikle kırsal mahallelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi. Engelli, hamile ve çocuğu kreşe giden kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Yozgat

Yozgat’ta, gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Bu nedenle okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.

Bayburt

Bayburt’ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Öğrenciler, bol bol kitap okuyarak ve kar topu oynayarak tatillerini geçirecek.

Karaman

Karaman’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, kamu çalışanlarına da engelli, hamile ve kronik hastalığı olanlar için idari izin verildi.

Nevşehir

Nevşehir’de, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamu çalışanlarından hamile, engelli ve çocuğu kreşe gidenler de idari izinli sayılacak.

Niğde

Niğde’de, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Ayrıca, engelli, hamile, çocuğu kreşe giden ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Kayseri

Kayseri’de, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları ise idari izinli sayılacak.



