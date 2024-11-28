Yoğun kar yağışı nedeniyle dört ilde eğitime ara verildi
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Erzincan, Ordu ve Artvin'de okullar bugün de tatil edildi.
Haber Merkezi
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor. 4 kentin birçok ilçesinde okullar tatil edildi.
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eğitime ara verildi.
Erzincan'ın da Çayırlı ilçesinde okullar tatil edildi.
Ordu Valiliği; Gölköy ilçesindeki tüm okulların, Mesudiye ve Akkuş ilçesindeysebazı okulların kapalı olacağını duyurdu.
Artvin'de de Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.