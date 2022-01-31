Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'daki durum Meclis'e taşındı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 24 Ocak’ta İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluğundaki yollar ile İstanbul Havalimanı’nda yaşanan sıkıntıları TBMM gündemine taşıdı. Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

Altay, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

- İstanbul’da kar yağışının başlayacağı öngörülen saatlerde Ankara-İstanbul Otoyolunun Bolu Dağı Mevkiinin ulaşıma açılması nedeniyle yaratılan tır trafiğinin yaşanan sorunlarda etkisi olduğuna dair bir ölçüm ve tespit yapılmış mıdır?

- 24 Ocak günü söz konusu otoyolun Ankara-İstanbul yönünde trafiğe açılması ile gün içerisinde İstanbul’a giriş yapan tır sayısının, son 1 aylık sürede aynı saatlerde (12:00-18:00) giriş yapan tır sayısı ile bir karşılaştırma yapılmış mıdır?

-İstanbul’da kar yağışı devam ederken, İstanbul’a ulaşım yolları üzerinde bulunan İl Valiliklerince alınan önlemler nelerdir?

-Çevre il ve İstanbul Valilikleri tarafından gerekli önlemlerin zamanında ve yeterince alındığını düşünüyor musunuz?

-Meteorolojinin ısrarlı uyarılarına rağmen İstanbul’a giriş-çıkışların zamanında durdurulduğunu düşünüyor musunuz?

-Özel otoyolları, TEM ve KGM tarafından işletmesi, denetimi ve müdahalelerin yapıldığı yollarda yaşanan eksiklikler ve görev-hizmet kusurları nedeniyle ilgili özel işletmelere, kamu yöneticilerine bir cezai yaptırım uygulanacak mıdır? Özel oto yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza kaldıkları süre dikkate alınarak bir tazminat ödemesi yapılacak mıdır?

-Ülkemizin ve İstanbul’un dünyaya açılan kapısı olan ve yaşanan süreçte uçuşların gerçekleştirilemediği, yerli/yabancı konukların mağdur edildiği, ülkemizin prestij kaybına uğradığı göz önüne alındığında ilgililer hakkında hangi tedbirler uygulanacaktır?

-İstanbul Havalimanı İşletme Sözleşmesinde, yaşanan bu durumlara dair sorumluluklar ve cezai müeyyidelerle ilgili hangi düzenlemeler bulunmaktadır?

-Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına aldığınız/almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir?