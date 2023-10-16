YÖK, 64 üniversiteye 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu açtı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tahsis edilen 800 araştırma görevlisi kadrosu, 20 devlet araştırma üniversitesine "öncelikli alanlar" kapsamında 624, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki 25 üniversiteye 100, öncelikli alanlarda uzmanlaşan 19 üniversiteye 76 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 20 devlet araştırma üniversitesi olan Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Karadeniz Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü için toplam 624 araştırma görevlisi atama sayısı tahsis edildi.

Öncelikli alanlarda uzmanlaşan Abdullah Gül, Akdeniz, Ankara Sosyal Bilimler, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Galatasaray, Gaziantep, İstanbul Medeniyet, Karabük, Kocaeli, Niğde Ömer Halisdemir, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Selçuk, Sivas Bilim ve Teknoloji, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerine de uzmanlık alanlarında ilave dörder araştırma görevlisi kadrosu verildi.

Bu kapsamdaki 19 üniversiteye toplam 76 kadro tahsis edilmiş oldu.

Bölgesel kalkınma için 25 üniversiteye 100 kadro tahsisi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversitelere de ihtisaslaşma alanlarında lisansüstü eğitim yaptırılmak üzere ilave 4 araştırma görevlisi kadrosu verilmesi uygun bulundu.

Bu çerçevede Aksaray, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis Eren, Burdur Mehmet Akif, Çankırı Karatekin, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hitit, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Munzur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Muş Alpaslan, Osmaniye Korkut Ata, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok üniversitelerine ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim için ilave 4 araştırma görevlisi alınacak.

Böylece program kapsamındaki 25 üniversiteye toplam 100 kadro tahsisi yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu böylece toplamda 64 üniversiteye 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsisinde bulundu.