YÖK Başkanı Özvar duyurdu! İstanbul Bilgi Üniversitesi de Can Holding soruşturmasına dahil edildi
YÖK Başkanı Erol Özvar, Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sürece dahil edildiğini açıkladı. Özvar, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler açısından endişe edilecek bir durum olmadığını vurgulayarak, "Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özvar, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni de kapsadığını belirtti.
Başkan Özvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."