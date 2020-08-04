YÖK Sanal Fuar 2020 başladı

04 Ağustos 2020

Eğitimlerine üniversitelerde devam etmek isteyen adayların heyecanla bekledikleri tercih dönemi başlarken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sanal Fuar uygulamasını başlattı.

YÖK Sanal Fuar 2020 uygulaması sayesinde adaylar tercih sürecinde hem üniversiteleri hem de programları yakından inceleme fırsatı bulacaklar. 4 Ağustos'ta başlayan YÖK Sanal Fuar, 7 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.

YÖK Sanal Fuar konusunda açıklamada bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"nin tercih sürecini kolaylaştıracağını söyledi.

Saraç, "Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz" dedi.

Tercih süreci 6 Ağustos'ta başlıyor

YKS'nin ardından adaylar için tercih süreci 6 Ağustos'ta başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih sürecinden önce adaylar YÖK Sanal Fuar 2020 uygulamasından yararlanarak tercihler öncesinde hedefledikleri üniversite ve programlar hakkında detaylı bilgi edinebilecekler.

En kolay iş bulan üniversite mezunları

Üniversite tercihini belirleyen faktörler arasında en öne çıkan başlıklardan biri de iş imkanı. Yapılan araştırmalara göre; Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler iş bulmakta diğer üniversite mezunlarına göre öne çıkıyor.

Tıp mezunları iş sıkıntısı yaşamıyor

Mezun olunan programlara göre sıralama yapıldığında iş bulma olasılığı en yüksek bölüm ise Tıp oldu. Tıp mezunlarını, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Eczacılık, Diş Hekimliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri takip ediyor.