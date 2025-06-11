ÖSYM saat 15.00'te beklenen duyuruyu geçti. Kurumdan yapılan açıklamada "2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2), 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 11 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YÖKDİL/2 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

2025-YÖKDİL/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 2025 yılı için YÖKDİL sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi.