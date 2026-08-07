YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
9 Ağustos Pazar günü YÖKDİL/2 sınavı gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgeleri aldı ve almaya da devam ediyor. En önemli husus sınavın zamanı, saati... İşte "YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor" sorusunun yanıtı...
YÖKDİL/2 sınavı için heyecanlı bekleyiş... Uzun dönem çalışmanın ardından adaylar emeklerinin karşılığını almak istiyor. Sınavın kaçması emeklerin ziyan olması demek... Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
9 Ağustos Pazar günü ise 2026-YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) gerçekleşecek. Sınav saat 1.015'te başlayacak ve saat 10.00'dan sona adaylar sınav binasına alınmayacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.