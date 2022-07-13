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Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik imkanı getiren kanun yürürlükte

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar yanı sıra bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlara, bedelli askerlik imkanı getiren yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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ANKARA (DÜNYA)

Bedelli askerlik, 2022 yılının ilk 6 ayı için 56 bin 500 lira olarak uygulanırken, memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak Temmuz ayından itibaren 80 bin 64 liraya yükseldi.

'Bedelli askerlik affı' Meclis'ten geçti'Bedelli askerlik affı' Meclis'ten geçtiGündem

 

'Bedelli askerlik affı' Meclis'ten geçti

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'Bedelli askerlik affı' Meclis'ten geçti
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