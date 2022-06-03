YÖK'ün 6 üyesinin görevine son verildi, 5 yeni isim atandı
Cumhurbaşkanı'nca Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 6 üyesinin görevlerine son verildi, yerlerine 5 yeni üye atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, YÖK üyeleri; Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi.
Aynı gazetede yayımlanan diğer kararlar, YÖK üyeliklerine; Prof. Dr. Cevahir Kurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş atandı.