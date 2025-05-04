YÖK'ün 'İşçi, memurun amiri olamaz' kararına işçi sendikalarından tepki

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, YÖK'ün üniversitelere "İşçi statüsündeki personel, 657 sayılı Kanun'a tabi memur statüsünde istihdam edilen personelin hiyerarşik üstü olacak şekilde görevlendirilmez" şeklinde yazı gönderdiğini hatırlattı.

'Kararı yargıya taşıyacağız'

İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair Anayasa'da ve yasalarda bir engelin olmadığını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerekmektedir. Kamuda üniversiteler başta olmak üzere işçi statüsündeki çalışanların memurların amiri olduğu çok sayıda kurum var. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda ortaya konulan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği yok. Burada yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşım söz konusu. Kurumlarda işleyişi ve iş barışını olumsuz etkileyecek bu kararı yargıya taşıyacağız."

'İşçileri ötekileştiren, emeği ve alın terini küçümseyen bir bakış açısı'

Alemdar, söz konusu kararın işçileri ötekileştiren, emeği ve alın terini küçümseyen bir bakış açısına sahip olduğunu savunarak, "İşçilerimiz, bugün üretimden yönetime her alanda bilgileri ve tecrübeleriyle donanımlıdır. Emeğiyle, alın teriyle bu ülkenin yükünü sırtında taşıyan işçilerimiz gerektiğinde bir kurumun başına da geçer, yöneticiliğini de yapar. Ünvanı ne olursa olsun, işini liyakatle ve adaletle yapan herkesin bu hakkı da yetkisi de var. Hiçbir ünvan, hiçbir statü, işçinin bilgi ve birikimini yok sayamaz." ifadelerini kullandı.