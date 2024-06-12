Yol bakım ve onarım çalışmalarına dikkat!
Kara yollarında sürdürülen çeşitli çalışmalar sebebiyle, herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamak için sürücülerin dikkatli araba kullanması, çalışma sürdürülen kesimlerde yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolu, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ile çevresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-1. kilometrelerinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı'ndaki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistem çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.