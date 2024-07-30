Yol bakım ve onarım çalışmalarına dikkat!

İzmir Çevre Otoyolu Bornova-Karşıyaka arası 8-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde 31 Ağustos'a kadar trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TAG Otoyolu Osmaniye Batı Kavşağı-Toprakkale Kavşağı 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapıldığından, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor. Ayrıca Toprakkale gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleriyle aynı yolun devamı olan O-21/28 yolunun da 0-4. kilometrelerinde tüneller mevkisinde Kırkgeçit 15. Viyadüğü'nde derz çalışması dolayısıyla ulaşım Ankara yönünden çift taraflı olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları kapsamında patlatmalı kazı çalışması sebebiyle saat 10.00-17.00 arası yol kontrollü olarak ulaşıma kapatılacak.

Samsun-Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ve tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.