Yol çalışması sırasında kuyuya düşen işçiden acı haber
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında Nafiz Özkul isimli işçi, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda Özkul’un cansız bedenine ulaşıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul, yol yapımı esnasında yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmasının ardından Özkul'a ulaşıldı. Yapılan kontrollerde, talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Özkul'un cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.