Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul ulaşımına kar engeli...

Yoğun kar yağışı, Trakya'nın belli bölgelerinde ulaşım sorunlarına neden olmaya başladı. Özellikle Çanakkale-İstanbul yolunun Korudağ mevkisinde sürücüler, yolculuk yapmakta oldukça zorlanıyor. Bugün daha erken saatlerde bölgede kötü hava şartlarından dolayı yoldan çıkan TIR trafiğin kilitlenmesine neden olmuş, yetkililerin çalışmaları sonucunda yol tekrar ulaşıma açılmıştı.

Yolculuk edenlerin daha fazla problem yaşamaması için TIR'ları Gelibolu-Keşan karayolunun 8'inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekleten Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışmaları sonrasında trafik akışını kontrollü olarak başlattı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildiği bildirildi.