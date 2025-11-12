Yolcu artışında 9 ayda yüzde 14 büyüdü

Hayati ARIGAN

Pegasus Havayolları, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna filosuna kattığı ‘Cumhuriyet’ adlı uçağıyla 10 Kasım Atatürk’ü An­ma Günü’nde geleneksel hale ge­len ‘Ataya Saygı Uçuşu’nu bu yıl Çanakkale’ye gerçekleştirdi.

Uçu­şa Pegasus Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet T. Nane ve CEO Gü­liz Öztürk de katıldı. Uçuş sonrası 2025’in ilk dokuz ayını değerlen­diren Güliz Öztürk, şirketin 2026 hedeflerini, sürdürülebilirlik stratejisini ve teknoloji yatırım­larını paylaştı. Pandemi sonrası büyüme hamlesini sürdürdüğünü ifade eden Öztürk, Pegasus’un bu­gün 54 ülkede 156 noktaya uçtu­ğunu, bu hatların yüzde 80’i ulus­lararası, yüzde 20’si iç hatlardan oluştuğunu belirtti.

2025’te 40 milyonun üzerinde yolcu hedefi

2024’te 37,5 milyon yolcuya hizmet veren şirketin, 2025’i 40 milyonun üzerinde yolcuyla ka­patmayı hedeflediğini de söyle­yen Öztürk şunları dedi:

“Yılın ilk dokuz ayında 32 mil­yon yolcu taşıdık, bu da geçen yı­la göre yüzde 14’lük bir artış an­lamına geliyor. Avrupa’da or­talama büyüme yüzde 3-4 iken Pegasus’un çift haneli büyümesi­ni sürdürmesi önemli bir başarı.”

Doluluk oranı 9 ayda yüzde 89 oldu

Doluluk oranının yıl genelinde yüzde 87,4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 89 olduğunu belirten Güliz Öztürk, 2025 gelirlerinin 2,6 mil­yar Euro’ya ulaştığını açıkladı.

Pegasus’un filosu şu anda 127 uçaktan oluştuğunu ve ortalama yaşı 4,9 yıl olduğunu belirten Öz­türk, “Bu, Pegasus’a ‘dünyanın en genç ikinci filosu’ ünvanını ka­zandırdı.Filonun önümüzdeki yıllarda dengeli bir yapıda büyü­mesi için geçen yıl Boeing ile im­zalanan 100’ü kesin, 100’ü opsi­yonel olmak üzere 200 uçağı kap­sayan anlaşmanın stratejik önem taşıyor. İlk Boeing teslimatlarının 2028’den itibaren filoya katılması bekleniyor” dedi.

Şirketin, İstanbul’da toplam 120 milyon dolar yatırımla iki ye­ni bakım hangarı kurduğunu açık­layan Öztürk, “Hayata geçecek hangarlardan ilki 2026 başında, diğeri 2026 son çeyreğinde faali­yete geçecek. Hangarlar, toplam 10 uçak kapasiteli olacak ve dışa bağımlılığı azaltarak bakım sü­reçlerini hızlandıracak. Bu yatı­rımla birlikte Pegasus, bu yıl 300 yeni teknisyen istihdam etti” diye konuştu.

Pegasus’un dijital dönüşüm stratejisinde merkezinde Silikon Vadisi’ndeki inovasyon merkezi yer aldığını ifade eden Öztürk, bu merkez aracılığıyla, yapay zekâ temelli yeni projeler geliştirdiği­ni belirtti. Öztürk, “Çağrı merke­zimizi üretken yapay zekâ ile dö­nüştürüyoruz. Ayrıca misafirleri­mize kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için dinamik fiyatlama sistemleri geliştiriyoruz” dedi.

Yakıt tüketimini yüzde 18-20 oranında düşürüyor

Pegasus’un 2030 için karbon emisyonunu yüzde 20 azaltım he­defi belirlediğini belirten Öztürk, “Yeni nesil uçaklar sayesinde yakıt tüketiminde yüzde 18-20 oranında tasarruf sağlanıyor” diye konuştu.