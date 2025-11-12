Yolcu artışında 9 ayda yüzde 14 büyüdü
Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk, yılın ilk dokuz ayında 32 milyon yolcu taşıyan şirketin 2025’i 40 milyonun üzerinde yolcuyla kapatmayı hedeflediğini, bunun da geçen yıla göre yüzde 14’lük bir büyüme olduğunu söyledi.
Hayati ARIGAN
Pegasus Havayolları, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna filosuna kattığı ‘Cumhuriyet’ adlı uçağıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde geleneksel hale gelen ‘Ataya Saygı Uçuşu’nu bu yıl Çanakkale’ye gerçekleştirdi.
Uçuşa Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ve CEO Güliz Öztürk de katıldı. Uçuş sonrası 2025’in ilk dokuz ayını değerlendiren Güliz Öztürk, şirketin 2026 hedeflerini, sürdürülebilirlik stratejisini ve teknoloji yatırımlarını paylaştı. Pandemi sonrası büyüme hamlesini sürdürdüğünü ifade eden Öztürk, Pegasus’un bugün 54 ülkede 156 noktaya uçtuğunu, bu hatların yüzde 80’i uluslararası, yüzde 20’si iç hatlardan oluştuğunu belirtti.
2025’te 40 milyonun üzerinde yolcu hedefi
2024’te 37,5 milyon yolcuya hizmet veren şirketin, 2025’i 40 milyonun üzerinde yolcuyla kapatmayı hedeflediğini de söyleyen Öztürk şunları dedi:
“Yılın ilk dokuz ayında 32 milyon yolcu taşıdık, bu da geçen yıla göre yüzde 14’lük bir artış anlamına geliyor. Avrupa’da ortalama büyüme yüzde 3-4 iken Pegasus’un çift haneli büyümesini sürdürmesi önemli bir başarı.”
Doluluk oranı 9 ayda yüzde 89 oldu
Doluluk oranının yıl genelinde yüzde 87,4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 89 olduğunu belirten Güliz Öztürk, 2025 gelirlerinin 2,6 milyar Euro’ya ulaştığını açıkladı.
Pegasus’un filosu şu anda 127 uçaktan oluştuğunu ve ortalama yaşı 4,9 yıl olduğunu belirten Öztürk, “Bu, Pegasus’a ‘dünyanın en genç ikinci filosu’ ünvanını kazandırdı.Filonun önümüzdeki yıllarda dengeli bir yapıda büyümesi için geçen yıl Boeing ile imzalanan 100’ü kesin, 100’ü opsiyonel olmak üzere 200 uçağı kapsayan anlaşmanın stratejik önem taşıyor. İlk Boeing teslimatlarının 2028’den itibaren filoya katılması bekleniyor” dedi.
Şirketin, İstanbul’da toplam 120 milyon dolar yatırımla iki yeni bakım hangarı kurduğunu açıklayan Öztürk, “Hayata geçecek hangarlardan ilki 2026 başında, diğeri 2026 son çeyreğinde faaliyete geçecek. Hangarlar, toplam 10 uçak kapasiteli olacak ve dışa bağımlılığı azaltarak bakım süreçlerini hızlandıracak. Bu yatırımla birlikte Pegasus, bu yıl 300 yeni teknisyen istihdam etti” diye konuştu.
Pegasus’un dijital dönüşüm stratejisinde merkezinde Silikon Vadisi’ndeki inovasyon merkezi yer aldığını ifade eden Öztürk, bu merkez aracılığıyla, yapay zekâ temelli yeni projeler geliştirdiğini belirtti. Öztürk, “Çağrı merkezimizi üretken yapay zekâ ile dönüştürüyoruz. Ayrıca misafirlerimize kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için dinamik fiyatlama sistemleri geliştiriyoruz” dedi.
Yakıt tüketimini yüzde 18-20 oranında düşürüyor
Pegasus’un 2030 için karbon emisyonunu yüzde 20 azaltım hedefi belirlediğini belirten Öztürk, “Yeni nesil uçaklar sayesinde yakıt tüketiminde yüzde 18-20 oranında tasarruf sağlanıyor” diye konuştu.