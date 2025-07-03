Yolcu sayısı 100 milyonu geçti! YHT'ler dünyanın çevresinde 2.451 tur attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2009 yılında hizmete giren yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında bugüne kadar taşınan yolcu sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ilk YHT hattının 13 Mart 2009'da Ankara ile Eskişehir arasında açıldığını hatırlatarak, bu adımla ülkenin Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldiğini vurguladı.

YHT'ler dünyanın çevresinde 2 bin 451 tur attı

Bugün itibarıyla Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatlarıyla birlikte toplam 2 bin 251 kilometrelik hızlı ve yüksek hızlı demiryolu ağına ulaşıldığını belirten Uraloğlu, "YHT'ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 100 milyondan fazla yolcumuza hizmet verdi, 98,2 milyon kilometre yol kat etti. Bu, dünyanın çevresinde 2 bin 451 tura denk geliyor" dedi.

En yoğun kullanılan hattın 38 milyon yolcuyla Ankara-İstanbul olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu hattı sırasıyla 21,4 milyon yolcuyla Ankara-Konya ve 21 milyon yolcuyla Ankara-Eskişehir hatlarının izlediğini kaydetti. Diğer hatlardaki toplam yolcu sayıları da şöyle: Konya-İstanbul 12,3 milyon, Karaman-Ankara 2,4 milyon, Karaman-İstanbul 1,7 milyon, Ankara-Sivas 1,8 milyon, Sivas-İstanbul 660 bin, Eskişehir-İstanbul 900 bin.

"YHT nüfusun yüzde 51'ine ulaştı"

Yüksek hızlı trenlerin doğrudan ya da bağlantılı seferlerle Türkiye nüfusunun yüzde 51'ine hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, YHT seferlerinin şu şehirlerde doğrudan gerçekleştirildiğini söyledi: Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas.

Ayrıca otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantısıyla Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya ve Tokat gibi kentlere de ulaşım sağlandığını aktaran Uraloğlu, "YHT ve otobüs ya da YHT ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüsle yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" ifadesini kullandı.