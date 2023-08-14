Yolcu seçen taksicilere ceza: Araçların da ruhsatları askıya alındı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sosyal medya ve haber siteleri üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptıkları çalışmada, Fatih'te yol kenarındaki yerli müşterileri almayıp, turistleri bekleyen taksi sürücülerinin Saim T. ve Bilal D olduğunu tespit etti.

Sürücülerin yolcu seçmeleri nedeniyle İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevlileriyle irtibata geçen ekipler, taksilerin çalışma ruhsatlarının askıya alınmasını sağladı.

Ekipler, iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 4 bin 64'er lira idari para cezası uyguladı. İki taksinin 10 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildi.