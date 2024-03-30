Yolcu valizinden otomatik tüfek ve iki tabanca çıktı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.

Otobüsteki S.Ö. (22) ve M.Ö'ye (24) ait valizde ve üst aramalarında yabancı menşeli otomatik silah, iki tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, çok sayıda mermi ile iki çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis, şüphelilerin söz konusu silah ve çelik yelekleri hangi amaçla bulundurduklarını ve nereye götürmeye çalıştıklarını araştırıyor.