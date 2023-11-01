Yolcular kapıdan 30 dakikada uçağa binmek istiyor

THY ve Pegasus dahil yaklaşık 300 havayolu şirketini çatısı altında toplayan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından dünya çapında 200’den fazla ülkede 8 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırma havayoluyla seyahat tercihleriyle ilgili çarpıcı veriler ortaya çıkardı.

Araştırma, yolcular hız ve kolaylığın en önemli beklenti olduğunu,uçuş tercihlerinde havaalanının eve yakınlığının bilet fiyatından daha öncelikli olduğuna işaret ediyor. Yolcuların önemli bir çoğunluğu uçuş süreçlerini hızlandırmak kaydıyla her türlü biyometrik uygulamayı kullanmaya hazır olduğunu da belirtti.

Yüksek standartlara ve teknolojiye sahibiz

IATA Güvenlik,Emniyet ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Careen, "Yolcular şunu açıkça ortaya koyuyor ki rezervasyona daha az zaman harcamak ve havaalanında daha hızlı hareket etmek istiyorlar. Ve bunu başarmak için henüz havaalanına gelmeden uçuş öncesi tüm görevleri tamamlamak için biyometrik verileri kullanmaya giderek daha fazla istekli görünüyorlar”dedi.

Nick Careen "Uluslararası seyahat deneyimini kökten geliştirecek standartlara ve teknolojiye sahibiz. Ancak yalnızca hükümetlerin kendi düzenlemeleri çerçevesinde izin verdiği hızda ilerleyebiliriz. Yolcular teknolojinin daha fazla çalışmasını istiyor ve biyometrik verileri kullanmaya hazırlar. Ancak bunu bugün mevcut olan güvenli teknolojiyle gerçekleştirmek için değer zinciri genelinde ve hükümetlerle işbirliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Araştırmada ortaya çıkan önemli bir veri yolcuların seyahatlerini planlarken ve nereden yola çıkacaklarını seçerken kolaylık konusuna odaklandıklarını gösteriyor. Yanıt verenlerin yüzde 71’i uçuş planlarken ana önceliğin havalimanına yakınlık olduğunu beyan ederken, yüzde 31’lik bölüm de tercihlerinde bilet fiyatlarının önemli olduğunu söyledi. Anket verilerine göre yolcuların yüzde 52’si doğrudan havayolundan rezervasyon yapmayı tercih ederken, yüzde 48’lik bölüm diğer satınalma kanallarını kullanıyor.

Ancak kullanılan rezervasyon kanalından bağımsız olarak, isteğe bağlı ürün ve hizmetlere kolay erişim de dahil olmak üzere ücret teklifinin tam olarak görülebilmesini istiyorlar. Sonuçları değerlendiren IATA Finansal Çözümler ve Dağıtım Kanallarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Muhammad Albakri ise “Günümüzün gezginleri, büyük çevrimiçi perakendecilerden aldıkları çevrimiçi deneyimin aynısını artık hava yollarından da bekliyor.

Yolcular hangi alışveriş kanalını seçerse seçsin, havayollarından kendilerine daha hızlı ve daha rahat rezervasyon için tüm seçeneklerini sunmasını istiyor. Modern Havayolu Perakendeciliği olarak adlandırdığımız uygulama tam olarak hayata geçirildiğinde, gezginler uçak yolculuğu satın alımlarını tek bir sipariş numarasıyla basit ve hızlı bir şekilde takip edebilecek”dedi.

En popüler ödeme biçimi kredi/banka kartı

Ankete göre yolcuların belirli bir ödeme yöntemini seçmelerinin ana nedeni kolaylık avantajı (%62). Yedi farklı ödeme yöntemi arasında en popüler olanı kredi/banka kartı (%73) olurken, bunu dijital cüzdan (%18) ve banka havalesi (%18) izledi. Aynı zamanda kredi kartı kullanımında bölgesel olarak çok geniş farklılıklar bulunuyor. Kredi/banka kartları en çok Latin Amerika (%85), Avrupa (%81) ve Kuzey Amerika'da (%74) tercih edilirken, en düşük tercih Afrika'da (%57) görülüyor.

Dijital cüzdan penetrasyonu en çok Asya Pasifik bölgesinde popüler olurken, katılımcıların %41'i bunu tercih edilen seçenek olarak belirtiyor. Bir sonraki en yüksek pazar Avrupa (%15) ve ardından Orta Doğu (%14) oldu. Bölgeler arasında doğrudan banka havalesi en çok tercih edilen ödeme yöntemi Afrika'da (%36) olurken, onu Orta Doğu (%21) izledi. Muhammad Albakri “Ödemenin yalnızca satışın sonundaki finansal bir işlem olarak değil, ticari teklifin bir parçası olarak görülmesi gerekiyor.

Müşteriler tercih ettikleri ödeme yöntemini kolaylık ve güvenlikle kullanabilmek ister. Her pazar farklıdır ve herkese uyacak tek bir cevap yoktur. Tercih edilen bir ödeme yöntemi mevcut değilse veya çok karmaşıksa havayolu şirketi potansiyel satışı kaybedilebilir. Müşterinin tercih ettiği ödeme yöntemini daha sık kullanabilmesini sağlamak,” dedi.

Seyahat Kolaylığı

Araştırma sonuçlarına göre karmaşık ve uzun süren vize alım süreçleri havayoluyla seyahati caydırıcı bir unsur olarak görülüyor. Vizenin gerekli olduğu durumlarda, seyahat edenlerin %66'sı seyahatten önce internet üzerinden vize almak istiyor, %20'si konsolosluk veya büyükelçiliğe gitmeyi, %14'ü ise havaalanında gitmeyi tercih ediyor.

IATA yetkilileri bu konuyu "Zaman alıcı ve karmaşık vize gereklilikleri, seyahat edenleri caydırıyor ve varış noktası ekonomilerini değerli turizm gelirlerinden mahrum bırakıyor. Ülkeler vize şartlarını kaldırdığında, ekonomilerin artan ziyaretçi sayıları sayesinde refaha ulaştığını defalarca gördük “şeklinde yorumluyor.

Biyometrik veri kullanımı yüzde 46’ya çıktı

Araştırmaya göre havaalanında uçuş öncesindeki aşamalarda hız çok önemli ve yolcular süreçlerin kolaylaştırılmasını ve bekleme sürelerinin minimum olmasını bekliyor. Yolcuların yüzde 74’ü el bağacıyla seyahat ettikleri durumda dış kapıdan uçağa biniş kapısına geçişin 30 dakikayı aşmaması gerektiği beklentisini ifade ediyor.

Yolcular bagaj sürecinde de daha fazla esneklik ve daha fazla kontrol istiyor. %67'si evden teslim alma ve teslimatla ilgileneceğini, %77'si bir çantayı etiketlenebilme fırsatı olduğunda bagajı havaalanına varmadan önce teslim edebileceklerini söyledi. Seyahat edenlerin %57'si bagajlarının akibetini kontrol edebilecekleri elektronik çanta etiketlerini daha sıklıkla kullanmak istiyor; bu oran 2022'de %50 düzeyinde idi.

Biyometrik tanımlamaya olan güven artıyor. Son 12 ayda, havalimanında biyometri kullanan yolcuların oranı 2022'de %34 iken bu oran %46'ya yükseldi. Ayrıca yolcuların %75'i geleneksel pasaport ve biniş kartları yerine biyometrik veri kullanmayı tercih ediyor. Seyahatleri sırasında biyometrik kimlik doğrulamayı kullananların %46'sı %85'lik bir memnuniyet oranı bildirdi.