Yolda bulduğu kredi kartıyla borcunu kapadı, sonra da bir güzel alışveriş yaptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Orgun Eyüpoğlu, geçen salı günü alışveriş için markete gittiği sırada kredi kartının yanında olmadığını fark etti.

Eyüoğlu, cep telefonuna gelen mesaj sayesinde kredi kartıyla alışveriş yapıldığını fark etti. Alışverişin yapıldığı iş yerine ilerlese de kartını kullanan kadını dakika farkıyla kaçırdı.

Orgun Eyüopoğlu kredini kartını bulan kadının bir markete gidip alışveriş yaptığını ve daha sonra bir mağazaya giderek alışveriş yaptığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

'Takip ettim ama yakalayamadım'

Başından geçen olayı İHA'ya anlatan Orgun Eyüpoğlu, şunları söyledi:

* Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kredi kartımı düşürmüşüm. Kredi kartımı bir kadın buluyor ve alışveriş yapıyor. Markete giden şahıs daha sonra bu giyim mağazasına gelip veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor.

* Ben markete gidip alışveriş yaptım. O esnada kartımın olmadığını fark ettim. Benimle kartımın kullanıldığı yerler çok yakın. Takip ettim ama yakalayamadım. Kartımı iptal ettirdim. Polisler de geldiler. Kartımı bırakmasını bekledim ama dönüş olmadı.

'Hiç şüphelenmedim, çünkü...'

Veresiye borcunun ödendiği işletmenin sahibi olan Nimetullah Aksoy ise olayı şöyle anlattı:

* Bildiğim, sağlam bir müşterim. Sürekli borcunu ödüyor. Sabah geldi. Borcunu ödeyeceğini söyledi. 630 TL borcu vardı. Kartla ödeyeceğini söyledi. Ben de tamam dedim.

*Aradan 10 dakika geçmeden bu arkadaş geldi. Normalde sürekli müşterim. Ben hiç şüphelenmedim. Hava soğuk diye yüzünü atkıyla örttüğünü düşündüm.