Yollarda çalışma yapılan noktalara dikkat!
Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede sürücüler, 21.00-07.00 saatlerinde diğer istikamete yönlendiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışma yaptığı diğer konumlar şu şekilde sıralanıyor...
İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması yapılıyor. Bu sebeple 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 11-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde şev temizliği çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.