Yöneticilik yaptığı kulübün maçlarına bahis iddiası: 9 ilde operasyon, 31 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, görev yaptığı kulübün maçlarına şüpheli bahis oynadığı belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında 32 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev yaptığı belirtilen bazı kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Rakip lehine ve gol bahisleri mercek altında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde rakip lehine oynanan bahisler, gol bahisleri (alt-üst) ve oyuncu performansına dayalı bahis seçenekleri üzerinden kuponu bulunan kişilerin tespitine yönelik incelemeler yapıldığı belirtildi.
Yapılan değerlendirmelerde, yöneticilik yaptığı futbol kulübünün maçlarında “şüpheli” olarak değerlendirilen bahis seçeneklerine oynadığı belirlenen şahısların kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan isimler şu şekilde:
Abdullah Sancak - Adana Demirspor
Adem Başbilen - Ankaragücü
Ahmet Topdağ - Yeni Malatyaspor
Aytaç Altay - Antalyaspor
Bahadır Haktanır - Antalyaspor
Burhan Serkan Kalmaz - Adana Demirspor
Caner Tuna - Bodrumspor
Cem Koç - Antalyaspor
Cesur Burak Akar - Antalyaspor
Enes Memiş - Göztepe
Erdinç Hıdımoğlu - Giresunspor
Ersin Sarıkaya - Giresunspor
Ferhat Karademir - Giresunspor
Gürkan Temür - Giresunspor
Hakan Faydasıçok - Konyaspor
Hüsamettin Akyüz - Alanyaspor
Hüseyin Gümrükçüler - Alanyaspor
Hüseyin Sorudak - Denizlispor
İbrahim İnaç - Giresunspor
İhsan Çetinkaya - Adana Demirspor
Kamil Yücel - Konyaspor
Muhammet Ali Atasever - Konyaspor
Mustafa Tütüncü - Giresunspor
Orhan Dönmez - Kocaelispor
Osman Öztürk - Konyaspor
Osman Serper - Konyaspor
Osman Topal - Giresunspor
Süleyman Yurtseven - Gençlerbirliği
Tahsin Çoban - Giresunspor
Tuncay Gülel - Antalyaspor
Yasin Ocak - Sivasspor
Yavuz Cinkaya - Denizlispor
Yunus Emre Demirkol - Konyaspor