Yöneticilik yaptığı kulübün maçlarına bahis iddiası: 9 ilde operasyon, 31 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev yaptığı belirtilen bazı kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Rakip lehine ve gol bahisleri mercek altında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde rakip lehine oynanan bahisler, gol bahisleri (alt-üst) ve oyuncu performansına dayalı bahis seçenekleri üzerinden kuponu bulunan kişilerin tespitine yönelik incelemeler yapıldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerde, yöneticilik yaptığı futbol kulübünün maçlarında “şüpheli” olarak değerlendirilen bahis seçeneklerine oynadığı belirlenen şahısların kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Abdullah Sancak - Adana Demirspor

Adem Başbilen - Ankaragücü

Ahmet Topdağ - Yeni Malatyaspor

Aytaç Altay - Antalyaspor

Bahadır Haktanır - Antalyaspor

Burhan Serkan Kalmaz - Adana Demirspor

Caner Tuna - Bodrumspor

Cem Koç - Antalyaspor

Cesur Burak Akar - Antalyaspor

Enes Memiş - Göztepe

Erdinç Hıdımoğlu - Giresunspor

Ersin Sarıkaya - Giresunspor

Ferhat Karademir - Giresunspor

Gürkan Temür - Giresunspor

Hakan Faydasıçok - Konyaspor

Hüsamettin Akyüz - Alanyaspor

Hüseyin Gümrükçüler - Alanyaspor

Hüseyin Sorudak - Denizlispor

İbrahim İnaç - Giresunspor

İhsan Çetinkaya - Adana Demirspor

Kamil Yücel - Konyaspor

Muhammet Ali Atasever - Konyaspor

Mustafa Tütüncü - Giresunspor

Orhan Dönmez - Kocaelispor

Osman Öztürk - Konyaspor

Osman Serper - Konyaspor

Osman Topal - Giresunspor

Süleyman Yurtseven - Gençlerbirliği

Tahsin Çoban - Giresunspor

Tuncay Gülel - Antalyaspor

Yasin Ocak - Sivasspor

Yavuz Cinkaya - Denizlispor

Yunus Emre Demirkol - Konyaspor