Yönetmen İlker Canikligil’e 26 ay hapis cezası

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davada 26 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edilmişti. 

Canikligil, bugün görülen duruşmada 26 ay hapis cezası aldığını ancak HAGB verildiğini açıkladı.

Canikligil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: 

"26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağolsun."

