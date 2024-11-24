Yönetmen Şerif Gören entübe edildi

Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden Şerif Gören, dün gece evinde merdivenlerden düşerek başını çarptı. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan 'Yol'un yönetmeni olan Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre; entübe edilen Gören'in tedavisi sürüyor.

Şerif Gören kimdir?

Gören, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı Altın Palmiye’li ‘Yol’ başta olmak üzere, ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, “Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’, ‘Herhangi Bir Kadın’ın da aralarında bulunduğu pek çok klasik filmimizin yönetmenliğini yapmıştı.

En son 2011 yılında ‘ Ay Büyürken Uyuyamam’ filmini çeken Gören’in en önemli özelliklerinden biri toplumsal sorunları sıcağı sıcağına sinemada işlemesi. Bunun için toplumsal gerçekçiliğin öncü sinemacılarından biri oldu. 12 Eylül askeri darbesinin etkisinin hala hissedildiği dönemde askerlere sinemada ilk bayrak açan yönetmen de o olmuş ve ‘Sen Türkülerini Söyle’ filmini çekmişti.