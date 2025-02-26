Yönetmen Sinan Çetin ifade verdi: 'Bu kadar saçma bir şey görmedim!'
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki arsasına kaçak yapı inşa ettirmekle suçlanan yönetmen Sinan Çetin bugün savcılıkta ifade verdi. Çetin, adliyeden ayrılırken "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yorumunu yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı inşa ettirdiği yönünde ihbarların ardından yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlattı.
Çetin, 'Boğaziçi İmar Yasası'na aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma'dan başlatılan soruşturma kapsamında bugün İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nda 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan Çetin, gazetecilerin iddiaları sorması üzerine "Bu kadar saçma bir şey görmedim." yanıtını verdi.