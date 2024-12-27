Yoshinori Moriwaki 4 fay hattına işaret etti, deprem uyarısı yaptı

Dünya çapında önemli yapı projelerini gerçekleştiren, Türkiye'de de zemin etütleri ve deprem tahminleri öne çıkan Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Afyon'a işaret ederek büyük bir deprem beklendiğini duyurdu.

Moriwaki, Afyon'daki alüvyon zeminin yapılaşma ve deprem dayanıklılığı açısından 'çok kötü' olduğunu söyledi.

2002'deki depremleri hatırlattı

Şehirde 2002 yılında yaşanan, binlerce konutun çöktüğü ve 42 kişinin hayatını kaybettiği 6,5 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlere işaret eden Japon inşaat mühendisi, benzer bir sarsıntının yaşanabileceğini açıkladı. Bölgede olası afete karşı hazırlık yapılması için çağrıda bulundu.

'Zemin çok kötü'

Doğu Anadolu fayının kırılması ile geçen sene 50 bine yakın insanın ölümüne neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından Afyon'a geldiğini belirten Moriwaki, "Alüvyon zemin çok kötü, şehirden geçen fay hatları var. Bunun için çok yüksek katlı binalar yapmamak lazım. Zaten belediye başkanı da 3 kata kadar izin verdi, bu çok iyi oldu" dedi.

İç Anadolu'yu sallayan Afyon depremleri

Türkiye genelinde yüzde 50'den fazla kaçak yapı olduğunu belirten Moriwaki, sondaj ve zemin yapısının önemine işaret etti. Şehirde 7 üzeri bir deprem beklemediğini belirten Moriwaki, zemin kötü olduğu için 6'lık bir depremin de 2000 ve 2002'de yaşanan depremler gibi ölüm ve yıkım getirebileceğini belirtti. 24 yıl önce yaşanan Afyon merkezli depremler başta Ankara ve Konya olmak üzere İç Anadolu'nun genelinde hissedilmişti.

'Depremin zamanı belli olmaz'

"Depremin zamanını ve büyüklüğünü sormasınlar" diyen Moriwaki, Türkiye'nin de Japonya gibi deprem bölgesi olduğunu ifade ederek, "Biz hazır olmalıyız. O zaman bu hasarı yüzde 70 oranında azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. İnsanlar deprem gerçeğini unutabilir, bunu her zaman hatırlatmak gerekiyor" dedi.

Sultandağı ve Bolvadin depremleri

Moriwaki'nin işaret ettiği 2002 yılında Afyon'da yaşanan Çay-Sultandağı depreminde peş peşe 6,5 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı. Depremler 7 üstü olmasa da 42 kişinin ölümüne ve 4400 yapının ağır hasar görmesine neden olmuştu.

Çay-Sultandağı depreminden 2 yıl önce de, 15 Aralık 2000'de Bolvadin merkezli 6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 30 saniye süren bu deprem ise Afyon başta olmak üzere Ankara, Isparta, Konya, Aksaray, Antalya, Karaman, Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerinde hissedildi. Afyonkarahisar'da can kaybı olmasa da, Konya'da 6 kişi öldü, 25'ten fazla kişi yaralandı.