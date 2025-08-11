Gemlik Belediyesi, deprem gerçeğine dikkat çekmek ve kenti depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de deprem bilinci ve güvenli yapılaşma üzerine çalışmalar yürüten Yüksek Mimar ve Yüksek Mühendis Yoshinori Moriwaki, Zeytindalı Meydanı’nda düzenlenen programda Gemliklilerle buluştu. Deprem Uzmanı Moriwaki konuşmasında alınacak tedbirlerin hasarı yüzde 70 oranla azaltacağını söyledi.

Bir saatten fazla süren konferansta Moriwaki, depremlerde can kaybının önlenebilmesi için yapı denetiminin artırılması ve sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Moriwaki, Japonya’daki afetlere hazırlık kültürünü örnek göstererek, “Depremi engelleyemeyiz ancak hasarı yüzde 70 oranında azaltabiliriz. Bunun yolu, hükümetlerin, belediyelerin, okulların, iş yerlerinin ve evlerin afetlere karşı önceden plan yapmasından geçiyor” dedi. Deprem anında merdiven kullanılmaması, deprem çantasının kapıya yakın bulundurulması gibi hayati kurallara da dikkat çekti.



Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise deprem gerçeğinin ortak bir kader olduğunu belirterek, “Moriwaki, Japonya'dan Türkiye'ye geldi. Onunla farklı diller konuşsak, farklı inançlara sahip olsak da kaderimiz aynı. Deprem, bilimin ışığında doğru inşaat teknikleriyle daha az can kaybıyla atlatılabilir. Moriwaki gibi değerli uzmanların bilgi paylaşımı bizim için büyük bir kazanç” dedi. Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrası yaşadığı yıkıma rağmen disiplin, eğitim ve bilimle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini hatırlatan Deviren, “Biz neden ölüyoruz, Japonlar neden hayatta kalıyor? Bu sorunun cevabını bilimin ışığında aramalıyız” ifadelerini kullandı.