Yoshinori Moriwaki'den deprem ve tsunami uyarısı: 'Yakında' dedi, o bölgeyi telaffuz etti:

Türkiye tarihinde pek çok büyük depremle sarsılırken, tehlike çanlarının çaldığı pek çok bölge bulunuyor. Megakent İstanbul da en riskli bölgelerin başında geliyor. Deprem bilinci oluşturmak ve olası İstanbul depreminin hasarını en aza indirmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Esenyurt Belediyesi bir deprem paneli düzenledi.

Türkiye’de yıllardır çalışmalar gerçekleştiren Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, panelde ülkenin deprem konusunda mevcut durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İHA'nın haberine göre; Türkiye’nin deprem hazırlığı konusunda eksik olduğunu ve tedbirleri artırması gerektiğini belirten Yoshinori, Adana’dan Kıbrıs’a doğru uzanan fay hattındaki tehlikeye dikkat çekti.

Adana'dan Kıbrıs'a uzanan fay kırılabilir

Yoshinori Moriwaki, “Elazığ'dan sonra Kahramanmaraş ve Hatay'da depremler oldu. Doğu Anadolu Fay Hattı’nın batı kolu olarak Adana'dan Kıbrıs’a doğru giden bir fay hattı var. Bu fay hattının yakında kırılma ihtimali olduğunu düşünüyorum” dedi.

Denizde deprem tehlikesini de hatırlayan Yoshinori, “Türkiye'de tsunami tehlikesi fazla olmasa da denizde deprem olursa tsunami ihtimali ortaya çıkabilir. Japonya'da, Pasifik'te tsunamiler oldukça yaygındır. Türkiye'de böyle bir durum yok ancak yine de dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Deprem paneline kimler katıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer öncülüğünde düzenlenen panel, Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hışır’ın yaptığı deprem paneline, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İBB Afet İşleri Daire Başkanı Selçuk Tütüncü, İÜ Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Şen, MAG-AMADER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de katıldı.