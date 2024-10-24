Youtube ve Tiktok ile X ve Instagram erişim engeli kalktı

Dün Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik kanlı saldırının ardından birçok sosyal medya platformu kısıtlandı. Kullanıcılar, eski adı Twitter olan X, Instagram ve YouTube'a erişim sorunu yaşadı. Uygulamaların yüklenemediğini ya da durma noktasında yavaşladığını gören kullanıcılar "YouTube neden açılmıyor","X (Twitter) neden açılmıyor","Instagram düzeldi mi" araştırmaya başladı.

Dünkü saldırının ardından 23 Ekim saat 17.00'de sosyal medya platformları ile Youtube ve Tiktok'a da bant daraltma uygulandı. Bir anda tüm sosyal medya platformalarının kısıtlanması büyük tepki çekti.

X (Twitter) açıldı mı?

Bant daraltmanın ardından kullanıcılar en çok "X çöktü mü, X erişim engeli mi geldi, X kapandı mı" soruguları yapmaya başladı. Ancak X çökmedi, hükümet TUSAŞ saldırısının ardından X'e erşimi kısıtladı. Saat 9:30 itibarıyla da X yeniden açıldı. Şu anda X'e girilebiliyor.

Instagram açıldı mı?

Dün ana sayfası güncellenemeyen Instagram da kısıtlanan uygulamar arasındaydı. Instagram açıldı mı merak edilirken, sabah saatleri itibarıyla Instagram'a erişim açıldı.

Tiktok ve YouTube da açıldı

YouTube ve TikTok da sorun yaşanan video platformları oldu. YouTube 17.37'den itibaren erişim kısıtlamasına girdi. "Youtube çöktü mü, Youtube ne oldu, Yotube ne zaman açılacak" merak ediliyordu. YouTube ve TikTok'da da erişim sorunu çözüldü.

VPN nasıl indirilir?

Öte yandan kullanıcılar sosyal medya ve video platformlarına girebilmek için VPN nasıl indirilir araştırmaya başladı. Birçok VPN uygulaması bulunuyor. VPN uygulaması telefona indirilip kurulduktan sonra kısıtlanana sosyal medya platformlarına girilebiliyor.