YouTube'dan 3 yeni değişiklik! Videoların ilk 7 saniyesinde küfür kullanımı reklam gelirini etkilemeyecek

YouTube, içerik üreticileri için üç önemli yeniliği duyurdu. Platformun resmi açıklamasına göre, videoların ilk 7 saniyesinde argo ve küfürlü ifadeler kullanılması artık reklam gelirlerini engellemeyecek.

Daha önce video başlangıcındaki sert küfürler, para kazanma özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakabiliyordu.

Yeni özellik 'yorum dizisi' test aşamasında

YouTube, Türkiye'de test ettiği yeni bir özelliği de tanıttı. 'Yorum dizisi' adlı bu özellik, yoğun yorum alan videolarda tartışmaları daha kolay takip edilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, yorumların altındaki 'X yanıt' butonuna tıklayarak açılan 'Yanıtlar' panelinde konuya bağlı mesajları sıralı şekilde görebilecek. Şu an sadece iOS ve Android'deki YouTube Premium kullanıcıları için erişilebilir olan özellik, 14 Ağustos'a kadar test aşamasında olacak.

'Trendler' sayfası kalkıyor

Son olarak, YouTube, 'Trendler' sayfasını ve 'Şu An Trend Olanlar' listesini kaldıracağını açıkladı. Google'ın açıklamasında, "Trendler sayfası ve ‘Şu An Trend Olanlar' listesi önümüzdeki haftalarda kaldırılacak. En popüler içerikler bundan böyle YouTube Charts altında kategori bazlı olarak sunulacak" ifadelerine yer verildi.

2015'te hayata geçirilen Trendler sekmesi, geçmişte viral videoları bir araya getirmede etkili olsa da, kullanıcıların artık müzik videoları, podcast'ler ve fragmanlar gibi kategorilere yöneldiği belirtildi. YouTube Charts, içerikleri daha spesifik başlıklar altında listeleyecek ve bu listeler zamanla çeşitlenecek.