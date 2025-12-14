YouTube'dan içerik üreticilerine yeni seçenek! Ödemelerde kripto adımı

YouTube, ABD'deki içerik üreticileri için ödeme seçeneklerini genişleterek PayPal'ın PYUSD adlı stablecoinini sisteme dahil etti.

Yeni uygulama kapsamında YouTube'un kripto varlıkları doğrudan saklaması ya da transfer etmesi gerekmiyor; ödemeler PayPal'ın mevcut altyapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Fortune'un aktardığı bilgilere göre PayPal'ın kripto biriminden sorumlu yöneticisi May Zabaneh düzenlemeyi doğrularken, Google ve YouTube da PYUSD'nin uygun içerik üreticileri için ödeme alternatifi olarak sisteme eklendiğini teyit etti.

Yıllık yaklaşık 25 milyar dolarlık ödeme akışı

YouTube'un içerik üreticilerine yaptığı ödemeler, medya sektöründeki en büyük ve düzenli gelir akışlarından biri olarak öne çıkıyor.

Platformun son dört yılda içerik üreticilere 100 milyar doların üzerinde ödeme yaptığı, bunun da yıllık ortalama yaklaşık 25 milyar dolarlık bir hacme karşılık geldiği belirtiliyor.

PYUSD entegrasyonu ise içerik üreticileri için zorunlu bir kullanım anlamına gelmiyor. Uygulama isteğe bağlı olarak sunulurken, şu aşamada yalnızca ABD'deki kullanıcıları kapsıyor.