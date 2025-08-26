YouTube'dan kullanıcılara sürpriz! Bir premium özellik artık ücretsiz

Milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezi olan video platformu YouTube, son hamlesiyle tüm kullanıcılarını sevindirdi. Normalde sadece YouTube Premium abonelerine sunulan bir özellik, artık ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıldı.

Daha önce ücretli plana sahip olmayan kullanıcılar için videoları indirme seçeneği bulunmuyordu. Ancak Reddit'te paylaşılan ve hızla yayılan bir keşif, bu durumun değiştiğini ortaya koydu. Bir YouTube kullanıcısı, yanlışlıkla da olsa, videoları çevrimdışı izleme özelliğini ücretsiz olarak kullanabildiğini fark etti. Bu gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Metro.co.uk'nin haberine göre, ücretsiz kullanıcılar da artık video indirebiliyor. Bu özellik, özellikle uzun yolculuklarda veya internet bağlantısının zayıf olduğu durumlarda büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, beğendikleri videoları önceden indirerek daha sonra internete ihtiyaç duymadan izleyebiliyor.

Bazı sınırlamalar var

Ancak bu yeni özelliğin Premium aboneliğe kıyasla bazı sınırlamaları bulunuyor. Premium kullanıcıları videoları orijinal çözünürlükte indirebilirken, ücretsiz kullanıcılar için bu seçenek kısıtlı. Şu anda ücretsiz indirme, sadece düşük ve orta kalitedeki 144p ve 360p çözünürlüklerle sınırlı. Daha yüksek çözünürlükte izlemek isteyenlerin ise Premium abonesi olması gerekiyor.

Ek olarak, bu özellik tüm içerikler için geçerli değil. Ne yazık ki, müzik videoları ve kısa videolar bu kapsamın dışında tutuluyor. Şimdilik sadece normal videoları belirtilen düşük kalitelerde indirerek çevrimdışı izlemek mümkün.