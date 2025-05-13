YouTube’dan video izleyerek öğrendi, 5. kattaki evini uyuşturucu serasına çevirdi!

Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde, internetten izlediği videolardan ilham alan 53 yaşındaki G.G., 5. kattaki evini iklimlendirme sistemli uyuşturucu tarlasına çevirdi. Bir odasını tamamen Hint keneviri üretimine ayıran G.G., aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemleri kurarak saksılarda kenevir yetiştirmeye başladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, özel düzenek içinde yetiştirilen 127 kök dişi Hint keneviri ile 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.G., 30 yıldır esrar kullandığını ve yetiştirdiği kenevirleri satmadığını savundu. İfadesinde, “YouTube’dan izleyip üç ay içinde içmek için yetiştirdim” diyen şüpheli, işlemlerinin ardından “Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak” suçlamasıyla Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.