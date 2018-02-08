Yozgat Barosu Bozdağ hakkında kararını verdi

08 Şubat 2018

Yozgat Barosu'ndan yapılan açıklamada, dün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında, baroya kayıtlı ve halen Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Bekir Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin haberler yayınlandığı belirtildi.

​Bahse konu haberlerin içeriği ve yarattığı algının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Barosu'na kayıtlı bir meslektaşımız tarafından baromuza yapılan şikayet üzerine baromuz levhasında kayıtlı Bekir Bozdağ hakkında, avukatlık kanunu 141/2 maddesi uyarınca 'şikayet, ihbar ve istek üzerine' baro yönetim kurulunca disiplin kovuşturması açılıp açılmayacağı konusunda karar verilmek üzere disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin soruşturması açılması, bahsedildiği üzere kanuni zorunluluk gereği olup şikayet konusu incelenmiştir.

​İnceleme sonucu yönetim kurulumuzca, şikayet edilenin OHAL sürecinde çıkarılan KHK'lar ile ilgili eylem ve tasarrufları, Yürütme Organı Bakanlar Kurulu üyesi ve Adalet Bakanı sıfatları ile gerçekleştirdiği, 1136 sayılı kanunun 43/2 maddesi gereği şikayete konu süreç içerisinde ve halen milletvekili olması sebebiyle avukatlık yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı, isnat edilen eylemlerin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı ve bu görevin ifası sırasında işlenmediği gerekçeleri ile 'disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı' yönünde karar verilmiştir."

Kaynak: AA