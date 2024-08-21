Yozgat'ın hızlı tren istasyonu 23 Ağustos'ta hizmete giriyor

Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda hizmet verecek Yerköy İstasyonu'nun açılmasıyla Yerköylü vatandaşların hızlı tren konforuna kavuşacağına işaret etti ve "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu'nda yapım çalışmaları tamamlandı. İstasyon, 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Resmi açılışını ise ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz. İstasyon, 110 bin yolcu kapasiteli olacak. Yerköy İstasyonu'muz, 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası, 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüslük park yeri ile hizmete verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Sivas YHT hattı yolcu sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle, kara yoluyla 4,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini anımsattı ve "Hattımız, açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine işaret ederek, Samsun ve Ankara'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre edileceğini kaydetti.