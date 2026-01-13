Yozgat’ta okullar tatil mi, Yozgat Valiliği'nden açıklama geldi
Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Yozgat’ta okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yozgat Valiliği'nden 14 Ocak çarşamba günü okulların durumuna dair bir açıklama geldi.
Yozgat’ta meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının -11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.