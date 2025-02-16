YSK Başkanı Ahmet Yener'den YSK'nin 75. kuruluş yıldönümü mesajı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kurumun 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yener, YSK’nin 16 Şubat 1950’de çıkarılan Milletvekilleri Seçim Kanunu ile kurulduğunu ve zamanla gelişerek mevcut yapısına ulaştığını belirtti. 1961 Anayasası ile anayasal bir kurum statüsü kazandığını hatırlatan Yener, seçim süreçlerindeki idari ve yargısal görevlerin kurumsal sorumluluk kapsamında yerine getirildiğini vurguladı.

"75 yıldır demokrasi şöleni devam etmekte"

Seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde siyasi partiler, kamu görevlileri, sandık kurulu üyeleri ve kolluk kuvvetlerinin yanı sıra seçmenlerin katkısına dikkat çeken Yener, "1950 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm seçimlerde yer alan siyasi partilerimiz, sandık kurullarında görev alan kamu görevlileri, siyasi parti temsilcileri, tüm paydaş kurum çalışanları, kolluk kuvvetleri ve sandık başına giderek oy veren vatandaşlarımızın katkısıyla 75 yıldır demokrasi şöleni devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

YSK’nin seçim yönetimi ve yüksek katılım oranlarıyla uluslararası alanda takdir gördüğünü belirten Yener, kurulun en son 24 Ekim 2024’te Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen A-WEB 6. Genel Kurulu’nda "Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Yener, mesajının sonunda, YSK’nin 75 yıllık sürecinde emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimleriyle ikinci yüzyılının ilk seçimlerini gerçekleştiren Kurulun bir parçası olmanın gururu ile şahsım ve Kurulumuz adına kuruluşunun 75'inci yılında, süreç içerisinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Halen hayatta olan tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Vefat etmiş olanlara ise Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.