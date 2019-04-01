YSK Başkanı: İmamoğlu önde

01 Nisan 2019

YSK Başkanı Sadi Güven, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu açıkladı.

Güven, "4 milyon 159 bin 650 oy İmamoğlu'na, 4 milyon 131 bin 761 oy da Yıldırım'a çıktı" dedi, ayrıca 31 bin 102 sandığın sisteme tanımlandığını, 84 sandığın ise itirazlar nedeniyle sisteme girilmediğini bildirdi.

Bu sonuçlara göre İmamoğlu 27 bin 889 oy farkla Yıldırım'ın önünde.

Güven, Anadolu Ajansı'nın sonuçları kendilerinden almadığını, nereden aldığını da bilmediklerini söyledi.

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