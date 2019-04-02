YSK Başkanı: İtiraz süreci devam ediyor

02 Nisan 2019

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını bildirdi, ayrıca dünden itibaren de itiraz sürecinin başladığını aktardı.

Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresi olduğunu hatırlatan Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İl seçim kurullarında 1 günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler" diye konuştu.

Sadi Güven, mazbatalarla ilgili bir soruya ise, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" karşılığını verdi.