YSK Başkanı Yener açıkladı: İşte 31 Mart Seçimleri'nin kesin sonuçları

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne dair kesin sonuçları açıkladı. Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* 2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.

* Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.1 2 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

* Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

* 51 il belediye başkanlığında AK Parti 12, İYİ Parti 1, BBP 1, Yeniden Refah Partisi 1, DEM Parti 7, CHP 21, MHP 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

* 919 ilçede ise 346 AK Parti, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 BBP, 1 Demokratik Sol Parti, 37 YRP, 57 DEM Parti, 314 CHP, 2 Demokrat Parti, 114 MHP, 1 TİP, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

* Yapılan seçimlerde en düşük büyükşehir belediye başkanlığına katılım oranı yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar olmuştur.

* Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu.