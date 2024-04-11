YSK Başkanı Yener'den seçimlere itirazlarla ilgili açıklama: 4 yerde seçim yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin itiraz sürecini takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Yerel seçimlerdeki itiraz sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Yener, il ve ilçe seçim kurullarının kararlarına yapılan itiraz sürecinin tamamlandığını, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

İtiraz sürecinin normal seyrinde devam ettiğini belirten Yener, “Sizlerin az önce sorduğu gibi 81 adet değil daha fazla itiraz var. Biz bu itirazlarda daha çok büyükşehir ve ilçe bazında kuruma intikal eden itirazlara ilişkin sizlere bilgi veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Dört partinin itirazı kabul edildi

Şu ana kadar büyük şehirlerde, il belediye başkanlıklarında ve ilçe belediye başkanlıklarında yapılan itiraz süreçlerine ilişkin bilgi verdiklerini kaydeden Yener, “Hatırladığım kadarıyla bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olan da var, reddedilenler de var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hatırladığım kadarıyla 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 1 yerde ve Halkaların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin ise 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi” ifadelerine yer verdi.

Yapılan itirazlar sonucunda seçimin yenileneceği yerlerin de olduğunu söyleyen Yener, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçelerinin yanı sıra Edirne’de bir beldede ve Sivas’ta bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını kaydetti. Yener, buradaki seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran’da gerçekleşeceğini aktardı.