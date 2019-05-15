YSK Başkanı'ndan 23 Haziran açıklaması

15 Mayıs 2019

YSK Başkanı Sadi Güven yenilenmesi kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Sadi Güven'in açıklamalarından satır başları:

Biz bugün itibariyle tüm siyasi partilerimizle; bizim seçmen kütüğünün siyasi partilerle bilgi paylaştığı sistem üzerinden paylaştık.

Vatandaşlarımız da bugün öğleden sonra kendileri sorgulayabilecekleri gibi; hangi sandıkta nerede oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklar.

Sadece sandık kurulları değişecek. Onun dışında bir değişiklik olmayacak. 31 Mart seçimlerindeki şartlarla seçime gidilecek.

Oy kullanamayacak kısıtlı seçmenlerle ilgili 5 gün önce 18 Haziran'da aynı listelerde, değişiklik yapmadan yanına oy kullanamaz işareti düşülecek.

Seçmen sayılarında değişiklik olmayacak, onlar silinmeyecek, sadece sistem 'oy kullanamaz' şerhini düşecek.

Bugüne kadar yapmış oldukları sorgulamada bulamazlar. Sistem şöyle işliyor. Türkiye'de kim seçmen ise; o an itibariyle seçmen listeleri yayınlanıyor. Kendini bulamayan vatandaşlarımız, adres değişikliği olup da İstanbul dışına giden, listeden düşen seçmenlerdir.

23 Haziran'da yapacağımız seçim, 31 Mart'takinin yenilenmesidir, tekrarıdır. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahip idiyse, 23 Haziran'da aynı şahıslar oy kullanacaklardır.