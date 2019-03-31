YSK Başkanından basın açıklaması

31 Mart 2019

YSK Başkanı Sadi Güven basın açıklaması düzenledi.

Güven şöyle konuştu:

"Malatya'da 2, Gaziantep'te de 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Bu aşamada YSK tarafından sonuç açıklanmayacaktır. İlçe seçim kurulları bunları sisteme girip ilan edeceklerdir.

Sonuçlar eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla yetinmeyip ıslak imzalı tutanaklar en kısa sürede vatandaşlarımızın inceleyebilmesi için internet sitemize yüklenecektir.

Yayın yasağı kalkmadan sonuçlarla ilgili açıklama yapan televizyonlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Teknik bir nedenle bir süre veri girişi aksamış ancak herhangi bir veri kaybı olmamıştır."