ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

YSK, Büyükçekmece'yi görüşüyor

YSK, Büyükçekmece itirazını görüşüyor...

YSK, Büyükçekmece'yi görüşüyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşmeye başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.