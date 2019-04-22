YSK, iptal taleplerini bugün görüşecek

22 Nisan 2019

YSK'nin gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor.

YSK'nin bugün saat 14:00'da başlayacak gündem toplantısında bu üç başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor.

İtiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

Son olarak AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe vermişti.

YSK, AK Parti'nin talebi üzerine Büyükçekmece sonuçlarına ilişkin itirazı Büyükşehir ile birlikte görüşecek. Ayrıca MHP de, Büyükşehir ve Maltepe için seçimlerin iptalini istemişti.