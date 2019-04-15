YSK, Maltepe kararını kaldırdı
YSK, Maltepe'de sayılan sandıkların yeniden sayılması kararını iptal etti.
YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.
Pazar akşam saatleri itibariyle ilçedeki 1089 sandığın 900'den fazlası sayılmıştı. YSK'nın kararıyla birlikte sadece kalan sandıkların sayımı yapılacak.
Dün gece saatlerinde AK Parti'nin talebi üzerine ilçe seçim kurulu, yeniden sayımı tamamlanan 576 sandığın tekrar sayılmasına karar vermişti.
AK Parti, sayım sürecini hızlandırmak için kurulan ilave masalarda bugüne kadar yapılan tüm sayımların iptalini istemişti.
Sürecin çok yavaş ilerlemesi nedeniyle Cuma günü 2 olan masa sayısı 12'ye çıkarılmıştı.
CHP ise, AK Parti'nin en başında masa artırılmasına karşı çıkmadığına, ayrıca oy sayımı başladıktan sonra yapılan durdurmanın YSK'nın önceki uygulamasıyla çeliştiğine dikkati çekerek sayımın iptaline itiraz etmişti.